Man City : une ultime rencontre entre Pep Guardiola et Kyle Walker ce mardi

Kyle Walker portera–t-il encore le maillot de Manchester City l’année prochaine ? Rien n’est encore sûr. D’une part, le défenseur anglais entre dans sa dernière année de contrat. Après avoir remporté le triplé Coupe-Championnat-Ligue des Champions, le joueur de 33 ans pourrait opter pour un nouveau challenge à l’étranger à l’instar de son ex-coéquipier Ilkay Gündogan qui a rejoint libre le FC Barcelone. D’autre part, le Bayern Munich fait le forcing pour tenter de le recruter dans la mesure où Thomas Tuchel en a fait une priorité. À ce sujet, nous évoquions plus tôt dans la semaine qu’un accord verbal a été trouvé entre le club bavarois et l’ancien joueur de Tottenham pour un bail de deux ans, plus une année en option. Si tous les voyants semblent au vert, Pep Guardiola souhaite jouer les entremetteurs.

En effet, l’entraîneur de Manchester City, qui n’a pu que constater avec impuissance le départ de son capitaine pour la Catalogne et qui est proche de se séparer de Bernardo Silva, lui aussi annoncé sur le départ, ne compte pas perdre un joueur supplémentaire. Ainsi, le journaliste pour Sky Sport Floriant Plettenberg avance que le technicien espagnol a l’intention de s’entretenir avec l’Anglais au plus tard mardi afin de prendre une décision finale sur son avenir. L’ancien coach du Barça espère avoir les mots justes pour le convaincre de prolonger l’aventure à l’Etihad Stadium. Or, les Bavarois semblent être les favoris dans ce dossier. Verdict la semaine prochaine ?

