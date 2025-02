OM, Inter : le fiasco Valentin Carboni fait jaser

Le 7 août dernier, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée de Valentin Carboni sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un nouveau départ pour l’Argentin, arrivé en provenance de l’Inter, qui l’avait déjà prêté la saison dernière à Monza. «Je suis très heureux d’être ici, c’est un endroit incroyable, nous avons eu la chance de monter et de voir la ville d’en haut avec la Bonne Mère qui veille comme on dit sur tous les Marseillais. C’est très beau, il y a une vue imprenable.» Tombé également sous le charme de l’Orange Vélodrome, le natif de Buenos Aires n’a eu que très peu d’occasions de s’y produire, lui qui a été peu utilisé par Roberto De Zerbi.

Marseille express

Ainsi, il ne compte que 2 apparitions sous le maillot phocéen dans cette enceinte mythique (contre Reims et Angers). Il a aussi été présent à deux reprises sur le banc sans entrer en jeu (Nice et Lyon). RDZ l’a également fait jouer à 2 reprises à l’extérieur (Toulouse et Strasbourg). Soit un total de 4 apparitions toutes compétitions confondues à l’OM pour Valentin Carboni (100 minutes jouées, ndlr). Sa dernière remonte d’ailleurs au 4 octobre dernier. Ensuite, il a disparu des radars puisqu’il a été gravement blessé en sélection argentine lors de la trêve internationale d’octobre 2024. Le club entraîné par Pablo Longoria avait annoncé la mauvaise nouvelle par le biais d’un communiqué de presse officiel le 11 octobre.

«Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.» Une nouvelle qui avait peiné Roberto De Zerbi, qui a pu compter sur d’autres éléments tels que Bilal Nadir. De son côté, le joueur a regagné l’Italie pour se faire opérer et se soigner. Quatre mois après sa blessure, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille ont décidé de casser officiellement le prêt du footballeur argentin.

Un passage qui n’a pas marqué l’OM

«Le milieu de terrain argentin quitte l’Olympique de Marseille. Après discussions entre les dirigeants de l’Inter Milan, l’OM et le joueur, la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni a été actée d’un commun accord», ont précisé les Olympiens le 11 février. Une nouvelle qu’a commenté Karim Attab, journaliste pour la radio Maritima et spécialiste de l’OM. «C’est une déception. Il a été quand même gangrené par les blessures. Quand il est arrivé de la Copa América, il était blessé. Il n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place sur le terrain parce qu’il a été embêté par les pépins physiques. Je crois qu’il n’a connu qu’une seule titularisation. C’était contre Angers. Même à ce moment-là, on a vu certaines limites.»

Il poursuit : «en toute honnêteté, on a eu beaucoup de mal à essayer de trouver la place qu’il pouvait prendre au sein de l’Olympique de Marseille. C’est une déception, car je pense qu’il a un gros potentiel et que De Zerbi en attendait beaucoup. Il était, semble-t-il, amoureux de ce joueur. Mais malheureusement, tout ça pour ça j’ai envie de dire. C’est dommage. Il ne laissera pas une grande trace, malheureusement pour lui, dans le cœur des supporters ici à Marseille (…) Finalement, le problème, c’est qu’on n’a pas vu grand-chose de sa part. Il n’a pas pu s’entraîner à 100% plus de deux semaines durant sa très courte aventure à l’OM…»

L’Italie se questionne déjà sur son avenir

En Italie, son échec à Marseille est une surprise. C’est ce que nous a expliqué Michele Tossani, qui travaille pour le Corriere della Sera et Tuttosport. «J’aime Valentin Carboni. Je pense qu’il a beaucoup de talent. Je suis surpris qu’il n’ait pas réussi son passage à l’OM, au-delà de sa blessure. Je pense qu’il va être envoyé en prêt la saison prochaine, quand il se sentira mieux. Ce sera compliqué pour lui de trouver une place à l’Inter.» De l’autre côté des Alpes, plusieurs médias précisent d’ailleurs que l’objectif est que le joueur sous contrat jusqu’en 2029 puisse participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été avec l’Inter afin de pouvoir marquer des points auprès de Simone Inzaghi ou taper dans l’œil de certains clubs qui pourraient le recruter.

Du côté de l’Argentine, TyC Sports confirme que le plan est qu’il participe au Mondial des Clubs : «le milieu de terrain de 19 ans a mis fin prématurément à son prêt avec le club français et terminera sa convalescence à l’Inter (…) Même s’il devrait revenir en Italie en juin, les délais recommandés par les médecins l’empêcheront pratiquement de revenir sur le terrain avant cette date et c’est pourquoi les deux directions ont pris cette décision. Le joueur de l’Inter reviendra dans le club qui l’a formé pour la dernière étape de préparation avant de revenir sur le terrain. L’objectif est d’arriver en bonne condition pour la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, où son équipe est dans le groupe E avec River, Monterrey et les Urawa Red Diamonds.» L’occasion pour lui de briller après ne pas avoir réussir à convaincre dans l’Hexagone.