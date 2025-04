Real Madrid : un ex-entraineur des Merengues se tient prêt pour le Mondial des Clubs

Les jours de Carlo Ancelotti semblent comptés au Real Madrid. L’élimination, autant sur le fond que sur la forme, contre Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions risque bien de coûter son poste à l’entraîneur italien. Ce dernier pourrait même décider de s’en aller après la finale de Coupe du Roi le 26 avril prochain. Il faudra trouver un remplaçant à la va-vite pour cela, la Casa Blanca regarde en interne. Il faudra bien quelqu’un capable de diriger l’équipe le temps de la fin de saison. Impossible dans ces conditions de faire venir une pointure, comme Jürgen Klopp ou Xabi Alonso, les deux principaux favoris.

Pour se laisser plus de temps encore, le club espagnol pourrait prolonger la mission de cet intérimaire jusqu’à la fin de la Coupe du Monde des clubs (14 juin au 13 juillet) et d’après Sport, un candidat se tient prêt en la personne de Santiago Solari. Il occupe actuellement le poste de directeur du football au Real mais a un vécu d’entraîneur. L’Argentin a même déjà dirigé l’équipe première entre octobre 2018 et mars 2019, sans grand succès. L’ancien milieu de terrain reprendrait un effectif qu’il connaît très bien et laisserait le temps à sa direction de négocier sans se précipiter avec le futur coach.