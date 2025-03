Tottenham a déjà trois noms pour remplacer Ange Postecoglou

Quatorzième de Premier League avant de se déplacer à Chelsea le 3 avril prochain, Tottenham déçoit depuis le début de la saison. Des résultats contrastés remettant logiquement en cause l’avenir d’Ange Postecoglou. Et selon les dernières informations du Times, les Spurs ont d’ores et déjà ciblé trois noms en cas de départ de leur actuel technicien.

Une short-list où figure un favori. Son nom ? Andoni Iraola (42 ans). Coach de Bournemouth et fort d’un excellent travail depuis ses débuts avec l’écurie anglaise, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano plaît particulièrement au club londonien, qui devra payer une clause libératoire de 10 millions de livres sterling pour se l’offrir. Le média ajoute que Thomas Frank, de Brentford, et Marco Silva, de Fulham, sont également des options envisagées.