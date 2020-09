Le PSG se penche sur l'option Sami Khedira

«On a besoin d’un attaquant, d’un défenseur central et d’un milieu de terrain, c’est clair.» Au sortir de la victoire à Nice (0-3, 4e journée de Ligue 1), Thomas Tuchel a listé les besoins du Paris SG d'ici la fin du mercato estival, le 5 octobre. Et pour offrir un renfort à l'Allemand dans l'entrejeu, Leonardo pense à Sami Khedira (33 ans).

Selon les informations de Sky en Allemagne, le club de la capitale a montré de l'intérêt pour le milieu de terrain international allemand (77 sélections, 7 réalisations), proposé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais et Sylvinho, l'entraîneur de l'époque, qui avaient préféré dire non. Son profil et son expérience plaisent à Thomas Tuchel d'après le média allemand.

Plus d'avenir à la Juve

Cependant, aucun contact concret n'a encore été entamé. Sky explique les décideurs parisiens cherchent d'abord à savoir comment ils pourraient boucler l'opération. Il ne reste plus qu'un an de contrat à l'ancien du Real Madrid à la Juventus, souvent contrarié par les blessures à répétition ces derniers mois.

Mais Andrea Pirlo ne compte pas sur lui et un scenario à la Gonzalo Higuain (33 ans), à savoir une résiliation à l'amiable, est souvent envisagé de l'autre côté des Alpes, la Vieille Dame souhaitant économiser ses 5 M€ de salaire annuel. Le PSG est à l'affût, attendant de voir l'évolution du dossier, pour tenter un coup à moindre frais. Les temps sont durs, comme aime le rappeler Leonardo.