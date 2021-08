OM : Pape Gueye n'a pas peur du Vélodrome

La suite après cette publicité

À deux jours du premier match de la saison à l'Orange Vélodrome contre Bordeaux, Pape Gueye était présent ce vendredi à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Interrogé sur les débuts de l'Olympique de Marseille en L1 mais également sur l'arrivée de Lionel Messi dans le championnat de France, le milieu de terrain de l'OM est aussi revenu sur la ferveur des supporters marseillais et l'ambiance générale présente au Vélodrome.

Alors que l'ancien Havrais disputera ce dimanche son premier match officiel avec du public à l'Orange Vélodrome - après la rencontre amicale disputée face à Villarreal - le natif de Montreuil a exprimé la manière dont il abordait cette première sous les yeux de milliers de fans réunis dans l'enceinte marseillaise : «je n'ai pas à avoir peur du Vélodrome sinon je ne serai pas ici, je le vois comme un plus, ça va m’apporter plus qu'autre chose. Si jamais je suis fatigué, ça va me porter. Après, contre Bordeaux, ça sera compliqué. Mais on est en confiance, l'équipe progresse à l'entraînement, en match. On a à cœur de gagner dans notre stade rempli. Si dimanche je ne suis pas bon, ça ne sera pas à cause de ça, on va tout faire pour gagner mais ça ne peut être qu’un plus, beaucoup aimeraient jouer au Vélodrome donc il faut voir ça comme positif.»