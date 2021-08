Les joueurs du PSG commentent la possible arrivée de Lionel Messi

De retour aux affaires en Ligue 1, le Paris Saint-Germain aurait pu tomber dans un piège contre Troyes, mais s'en est bien sorti en s'imposant 2-1 avec des buts d'Achraf Hakimi et Mauro Icardi. Une première réussie même si le contenu aurait pu être de meilleure facture. Bien lancé pour sa saison 2021/2022, le club francilien surfe également sur un mercato XXL ponctué par les arrivées d'Achraf Hakimi (Inter), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) ou encore Gianluigui Donnarumma (AC Milan). Mais un grand nom supplémentaire pourrait être la cerise sur le gâteau : Lionel Messi.

Alors que le FC Barcelone a annoncé jeudi soir que sa star argentine n'allait pas prolonger, le Paris Saint-Germain s'est rapidement présenté comme le candidat numéro un pour accueillir la Pulga. Et ce ne sont pas les propos de Mauricio Pochettino au micro de Canal + qui vont faire désenfler la situation. Le technicien argentin a avoué à demi-mot les discussions qui sont en cours. «On travaille, on y travaille. On essaye de travailler le plus vite possible. Il y a plusieurs options pour rendre l'équipe meilleure et on va voir pour y parvenir. Non je ne l'ai jamais eu au téléphone. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses se disent, mais on est là et on discute tous les deux (rires)» a-t-il lâché à Olivier Tallaron le journaliste de la chaîne cryptée.

Ander Herrera et le meilleur joueur qu'il a affronté.

Alors que le président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo n'étaient pas du voyage à Troyes, le mot d'ordre a été de ne pas s'exprimer sur un dossier qui n'est pas officiellement conclu. Le milieu de terrain portugais Danilo Pereira n'a pas été très loquace sur le sujet même s'il est favorable à une venue de l'Argentin : «c'est difficile de parler de ça, mais si Messi arrive c'est bon pour nous.» Ander Herrera a aussi tenté d'éviter le sujet même s'il n'a pas pu s'empêcher de revenir sur le talent de Lionel Messi.

Pour l'avoir affronté avec l'Athletic Bilbao ou encore Manchester United, Ander Herrera garde La Pulga en mémoire comme l'adversaire le plus fort qu'il n'a jamais croisé : «première chose, je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas. Je comprends qu'un joueur comme Messi quand il est libre tout le monde en parle. Je ne suis pas dans le business. À mon avis c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. J'ai beaucoup joué contre lui et j'ai beaucoup souffert en Espagne. C'est le meilleur joueur que j'ai affronté, mais je ne sais pas s'il sera là.» Viendra, viendra pas, quoi qu'il advienne, Lionel Messi est actuellement dans toutes les têtes du côté du PSG.