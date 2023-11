OL : le discours alarmiste de Skelly Alvero

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a rechuté, à domicile cette fois. Opposés à Lille, les Gones auront essayé, en vain (0-2). En l’espace de cinq minutes, les Dogues ont fait plier la défense de Fabio Grosso (David 27e, Santos 32e). Ils ne s’en relèveront pas. À l’arrivée, une énième défaite de l’OL en championnat et une 18e place toujours synonyme de lanterne rouge. Après la rencontre, Skelly Alvero s’est confié et a tiré la sonnette d’alarme pour réveiller les siens. «On est déçu, ça reste une défaite, c’est compliqué pour le collectif après la bonne note à Rennes. Aujourd’hui, on replonge un peu en espérant que ce ne soit pas… la fin quoi. La situation se complique mais elle l’était assez déjà, ça continue juste», dit-il.

«La fin… ce n’est pas un mot pour pointer quelque chose. Il va falloir casser cette dynamique au plus vite en fait. Pour ça, on laisse tout entre les mains du coach. On lui fait totalement confiance et on essaiera de voir ce qu’il adviendra», raconte Alvero. Il poursuit : «C’est ma première saison au club, je joue, j’ai marqué. C’est quand même compliqué de tout le temps avoir la tête levée. Ça fait partie de mon expérience. Pour un joueur de ma génération, arriver dans un club et dès la première saison, jouer le maintien, c’est compliqué mais ça nous rendra plus fort, ça me rendra plus fort. Je n’aurais pas pu imaginer ça. Il faut avoir les épaules et aujourd’hui je ne pense à si je n’étais pas là. Je suis là. Avec tous les joueurs, on va relever le club où il doit être parce ce n’est pas possible d’être là. Je peux le faire, on peut tous apporter sa pierre à l’édifice. Il faut donner le maximum, peu importe l’état d’esprit du joueur. On est dans une situation assez alarmante, on ne peut plus se cacher. Personne ne peut plus se cacher.» Espérons que le message est passé.