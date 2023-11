Slovan Bratislava - Lille : les compositions officielles

Lille se déplace sur la pelouse du Slovan Bratislava dans un match comptant pour la 4e journée de la Ligue Europa Conférence. Premier de son groupe avec 7 points, le LOSC peut frapper un grand coup dans la course à la première place en cas de victoire ce soir. De son côté, le club slovaque est en embuscade avec seulement un point de retard sur Lille, la tête de cette poule A est en jeu. Suivez cette rencontre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Le technicien portugais décide d’aligner Umtiti en défense centrale avec Yoro, Gudmundsson et Santos en latéraux. Au milieu, André et Bentaleb sont associés alors qu’Angel Gomes est un cran plus haut. Enfin en attaque, Zhegrova à droite et Cabella à gauche entoureront Yazici. Chez les locaux, Vladimir Weiss organise son équipe en 3-4-3, un onze résolument défensif avec la mise sur le banc de Cavric, meilleur buteur de la compétition.

Les compositions

Slovan Bratislava : Borjan - Bajric, Kashia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Kucka ©, Zmrhal- Barseghyan, Strelec, Marcelli.

Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Umtiti, Gudmundsson - Bentaleb, André © - Zhergova, Angel Gomes, Cabella - Yazici.