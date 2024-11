Real Madrid - Osasuna : Rodrygo sort sur blessure

Décidément, le Real Madrid n’est pas verni depuis le début de saison. Outre des résultats en dents de scie et un problème d’adaptation de Kylian Mbappé dans le système offensif des Merengues, ces derniers sont également frappés par une certaine malchance. Alors que Vinicius Junior a été privé du Ballon d’Or à la surprise générale, les blessures sont aussi fréquentes dans la capitale.

La suite après cette publicité

Alors que plusieurs joueurs phares ont été blessés récemment et que Dani Carvajal sera absent pour le reste de la saison, Rodrygo n’est pas épargné non plus. Déjà absent face au FC Barcelone, l’ailier brésilien avait joué 17 minutes face à l’AC Milan cette semaine avant d’être de retour dans le onze ce samedi face à Osasuna. Et finalement, au bout de 19 minutes, l’attaquant de 23 ans s’est effondré au sol, visiblement gêné musculairement. Il a été remplacé par Brahim Diaz.