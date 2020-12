Marcus Thuram évoque son avenir

En Allemagne et en Europe, la hype autour de Marcus Thuram est de plus en plus forte. En même temps, les performances de l'ancien de Guingamp avec le Borussia Mönchengladbach ont de quoi impressionner : 4 buts et 3 passes décisives en 14 matches, mais surtout un vrai impact dans le jeu de son équipe. Ce qui lui a ouvert les portes de l'Équipe de France et ce qui pourrait aussi lui permettre de partir chez un grand d'Europe.

Mais pour l'instant, l'attaquant de 23 ans ne préfère pas y penser, comme il l'a confié à Kicker : « je me concentre à 100% sur le Borussia et je suis très heureux d'être ici. Je n'ai parlé à aucun autre club non plus. Le Borussia m'a permis de franchir de nombreuses étapes dans ma carrière, je joue la Ligue des champions et je suis entré en équipe nationale. Et à Gladbach, j'ai grandi non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et je me suis développé davantage. Le Borussia était le meilleur choix pour ma carrière ».