Ligue Europa : le LOSC arrache le nul face au Celtic, Tottenham surpris par le Royal Antwerp, l'AC Milan enchaîne

A l'occasion de la deuxième journée de Ligue Europa, le LOSC accueillait le Celtic au stade Pierre-Mauroy. Victorieux du Sparta Prague (4-1) jeudi dernier, les Dogues voulaient enchaîner et conforter leur place de leader du groupe H. Pour y parvenir, Christophe Galtier alignait un 4-4-2 avec les titularisations notamment d'Adama Soumaoro et de Yusuf Yazici. De son côté, Neil Lennon optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Ajeti en attaque. Il fallait attendre la douzième minute pour entrevoir la première opportunité nordiste du match. Sur un corner mal négocié par la défense écossaise, le cuir revenait sur Soumaré dont la frappe était repoussée par Bain. Le portier écossais s'employait une nouvelle fois en détournant une belle frappe sur coup-franc de Yazici (16e).

La suite après cette publicité

Malheureusement pour les Dogues, le Celtic se montrait beaucoup plus entreprenant par la suite. Décalé sur la gauche, Elyounoussi distillait un bon centre pour Ajeti qui au six mètres ratait l'immanquable (25e). Ce n'était que partie remise pour le champion d'Ecosse qui prenait les devants grâce à une superbe frappe enroulée signée Elyounoussi (0-1, 28e). L'international norvégien s'offrait un doublé quatre minutes plus tard et profitait d'une offrande de Frimpong pour tromper Maignan (0-2, 32e). Le LOSC pensait réduire le score avec un penalty sifflé pour une faute de Duffy dans la surface sur Jonathan David. Mais l'attaquant canadien voyait sa tentative repoussée par Bain (41e). Les protégés de Christophe Galtier poussaient avant la pause. Bain loupait sa sortie, le ballon revenait sur Botman dont la tentative heurtait la transversale (44e).

L'AC Milan et Leicester s'imposent, Tottenham piégé

Au retour des vestiaires, le LOSC assiégeait les buts écossais sans pour autant se montrer dangereux. Conscient des difficultés offensives de son équipe, Christophe Galtier tentait de secouer le cocotier avec les entrées conjuguées de Luiz Araujo, Burak Yilmaz et Renato Sanches (63e). Les Dogues revenaient enfin dans le match trois minutes plus tard. Yazici frappait un corner dévié par Soumaré pour Celik qui trompait de près Bain (1-2, 67e). La formation nordiste revenait dans le coup quelques minutes plus tard. Sur la droite, Celik centrait pour Yazici qui se loupait mais Ikoné en profitait pour ajuster Bain (2-2, 75e). Lille poussait en fin de match mais devait se contenter du nul. Dans les autres matchs de la soirée, l'AC Milan recevait le Sparta Prague à San Siro. Les hommes de Pioli prenaient le contrôle des opérations juste avant la demi-heure de jeu. Ibrahimovic filait sur la droite et servait sur un plateau Brahim Diaz qui ouvrait le score (1-0, 24e). Juste avant la pause, les Rossoneri manquaient le break par Ibrahimovic qui loupait un penalty (36e).

Retrouvez le film du match sur notre live commenté.

L'AC Milan creusait l'écart avant l'heure de jeu grâce à Leao qui profitait d'un excellent centre de Dalot pour trouver le chemin des filets (2-0, 57e). Milan prenait le large grâce à Dalot bien lancé par Bennacer. Le latéral portugais ajustait le gardien tchèque d'une frappe tendue (3-0, 67e). La formation italienne s'emparait de la place de leader du groupe H. De son côté, Tottenham se déplaçait en Belgique pour y affronter le Royal Antwerp. Pour cette rencontre, José Mourinho décidait de titulariser Gareth Bale et Dele Alli. Contre toute attente, les Spurs se faisaient surprendre à la demi-heure de jeu. Mbokani récupérait le ballon et servait Refaelov qui fusillait Lloris (1-0, 29e). Une défaite qui n'arrangeait pas les affaires des hommes de Mourinho. Leicester se déplaçait en Grèce ce soir pour y affronter l'AEK Athènes. Un déplacement qui s'annonçait périlleux pour les hommes de Brendan Rodgers. Mais les Foxes démarraient idéalement la rencontre et ouvraient le score juste après le quart d'heure de jeu par Jamie Vardy sur penalty (0-1, 18e). Leicester réalisait le break avant la pause. Suite à un corner frappé par Maddison, Choudhury ajustait le portier grec d'une belle frappe (0-2, 39e). Au retour des vestiaires, l'AEK réduisait le score par Tankovic qui ajustait de près Schmeichel (1-2, 49e). Leicester poursuivait donc son bon parcours dans cette phase de poules.

Les résultats de la soirée

Zorya Lougansk 0-2 Braga : Paulinho (4e), Gaitan (11e) pour Braga

AEK Athènes 1-2 Leicester : Tankovic (49e) pour l'AEK ; Vardy (18e, sp), Choudhury (39e) pour Leicester

Lille - Celtic Glasgow : Celik (67e), Ikoné (75e) pour le LOSC ; Elyounoussi (28e, 32e) pour le Celtic

AC Milan 3-0 Sparta Prague : Diaz (24e), Leao (57e), Dalot (67e) pour l'AC Milan

Karabagh 1-3 Villarreal : Kwabena (78e) pour Karabagh ; Pino (80e), Alcacer (85e, 90+6, sp) pour Villarreal

Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv : Kayode (55e) pour Sivasspor ; Glazer (68e, sp), Peretz (78e) pour Tel Aviv

Linz 4-3 Ludogorets : Balic (2e, 56e), Gruber (7e), Raguz (35e) pour Linz ; Manu (15e, 67e, 73e, sp) pour Ludogorets

Royal Antwerp 1-0 Tottenham : Refaelov (29e) pour Antwerp

Feyenoord 1-4 Wolfsberger : Berghuis (54e) pour Feyenoord ; Liendl (3e, sp, 13e, sp, 60e), Joveljic (66e) pour Wolfsberger

CSKA Moscou 0-0 Dinamo Zagreb

La Gantoise 1-4 Hoffenheim : Kleindienst (90+3) pour La Gantoise ; Belfodil (35e, sp), Grillitsch (52e), Gacinovic (67e), Dabbur (90+4) pour Hoffenheim

Etoile Rouge Belgrade 5-1 Slovan Liberec : El Fardou Ben (7e, 22e), Gajic (50e), Katai (67e), Falcinelli (70e) pour l'Etoile Rouge ; Matousek (41e) pour Liberec