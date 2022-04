Manchester City - Atlético de Madrid : les notes du match

Ce mercredi soir, suite et fin des quarts de finale de la Ligue des champions. Après sa courte, mais précieuse victoire du match aller (1-0) à l'Etihad Stadium, Manchester City voulait valider son billet pour les demi-finales face à Diego Simeone et son Atlético de Madrid. Un match qu'il était facile de lire puisque comme au match aller, le technicien argentin décidait de jouer défensif avec une formation à cinq défenseurs et la présence des deux Français Thomas Lemar et Antoine Griezmann dans le onze. De son côté, Guardiola alignait sans surprise son 4-3-3 avec un quatuor offensif Foden, De Bruyne, Mahrez et Bernardo Silva. Sans surprise donc, malgré une équipe madrilène qui jouait légèrement plus haut, Manchester City monopolisait le ballon et se créait les premières occasions. De Bruyne et Gundogan se montraient très actifs dans l'entre jeu. L'international allemand se procurait d'ailleurs les deux plus grosses occasions de la première période puisqu'il voyait sa première frappe fuir le cadre (8e) avant que la seconde ne tape le poteau de Oblak, chanceux sur ce coup-là (30e).

Au retour des vestiaires, les Colchoneros, qui affichaient une seule petite frappe en 140 minutes face à City, n'avaient d'autres choix que de se découvrir pour tenter de revenir dans la partie et donc espérer se qualifier. Antoine Griezmann, discret en première période, se montrait à son avantage et ne passait pas loin d'ouvrir le score (49e, 57e). Preuve que l'Atlético revenait avec un bien meilleur visage et les Citizens souffraient énormément dans ce second acte et se contentaient de défendre sans réussir à attaquer une seule fois. Pour ne rien arranger, De Bruyne et Walker sortaient sur blessure (71e et 73e) et tout semblait tourner à l'avantage des Madrilènes. Mais les attaquants faisaient preuve de beaucoup trop d'imprécisions devant pour espérer trouver la faille dans cette rencontre à l'image de Suarez (83e), Correa (80e) ou Cunha (88e). Le score ne bougera plus malgré le rouge de Felipe (90e), le face-à-face manqué par Gundogan (90e+6), la belle parade de Ederson sur ce tir de Carrasco (90e+8) et Correa (90e+10). Ce match nul (0-0) fait les affaires de Manchester City qui se qualifie donc pour les demi-finales de C1. Les hommes de Guardiola affronteront le Real Madrid au prochain tour.

L'homme du match : Lemar (7) : très présent dans l’entrejeu dès le début de la rencontre il a fait parler sa technique pour faire des différences au milieu du terrain et créer des décalages. Mettant beaucoup d’impact, le Français a pu récupérer des ballons intéressant. Il a ensuite fait parler sa qualité de passe pour tenter d’écarter rapidement le jeu sur les côtés. Il a été remplacé par Luis Suarez à la 81e minute. L’Uruguayen a été dangereux mais il n’a pas réussi à marquer.

Atlético de Madrid

Oblak (6) : le portier madrilène a un peu de mal en début de match sur ses relances au pied même si a sa décharge il a souvent cherché le jeu court plutôt que des longs ballons. Sur la première grosse opportunité anglaise, il est sauvé par la base de son poteau droit sur une frappe au sol De Bruyne dans la surface (30e). En seconde période, il n’a pas été inquiété par les attaquants de City jusqu’à l’expulsion de Felipe, il a par la suite remporté un face à face décisif face à Gundogan pour laisser l’Atlético en vie (96e).

Savic (6,5) : il a réalisé un très bon match en effectuant de bonnes interventions dès le début de la rencontre, ce qui a permis de rassurer son équipe malgré la forte pression des Citizens. Le Monténégrin a aussi été très serein dans ses relances permettant à ses coéquipiers de pouvoir lancer des attaques rapides. Le défenseur aurait même pu marquer mais il n’a pas réussi à redresser la balle dans le but anglais après un cafouillage sur un corner (87e).

Felipe (2) : en difficulté en première période il a souvent été en retard sur ses interventions ce qui l’a obligé à commettre des fautes, il a donc logiquement été rapidement averti pour une faute à retardement sur De Bruyne (24e). Le Brésilien a également eu du mal dans ses transmissions, rendant de nombreux ballons aux Citizens. Il a été logiquement expulsé en fin de match pour un second carton jaune après un nouveau mauvais geste sur Foden (92e).

Reinildo (6) : un peu en difficulté en début de rencontre il a perdu quelques duels dans des zones dangereuses notamment face à Stone sur corner (10e). L’ancien Lillois est progressivement rentré dans son match et a mis un bon pressing sur les attaquant anglais. Il a également donné de sa personne à plusieurs reprises pour contrer les tentatives adverses notamment devant De Bruyne (30e). Au retour des vestiaires, il a été très solide dans ses duels.

Marcos Llorente (5) : Très actif sur son côté droit il a mis beaucoup d’impact dans les duels et a multiplié les courses offensives et défensives durant tout le match. Sa bonne lecture du jeu lui a permis de venir couper les trajectoires des longs ballons adverses. En seconde période, il a été un peu plus dangereux offensivement notamment grâce à des bons appels qui se sont conclus par des centres dangereux. L’Espagnol a été averti en fin de match pour une intervention irregulière sur Fernandinho (80e).

Koke (4,5) : En grande difficulté au milieu du terrain face aux Skyblues, le capitaine madrilène a eu beaucoup de déchets dans ses transmissions, ce qui a parfois mis en danger son équipe. Au retour des vestiaires, l’Espagnol a été plus incisif dans l’entrejeu mettant notamment un gros pressing sur ses adversaires. Il a été remplacé par De Paul à la 69e minute . L’Argentin s’est tout de suite montré dangereux en reprenant un centre en retrait de Llorente mais sa frappe passait au-dessus du but d’Ederson (71e).

Kondogbia (7) : il a mis une grosse pression au milieu de terrain ce qui lui a permis de récupérer des bons ballons de contre. Grâce à sa puissance physique et sa technique, il a remporté de nombreux duels face aux milieux anglais. C’est lui qui a allumé la première mèche pour l’Atlético mais sa frappe contrée était sans danger pour Ederson (35e).

Renan Lodi (5,5) : il a souvent pris la profondeur pour amener le danger et a réalisé un gros pressing sur le côté gauche. Le Brésilien s’est livré à un beau duel face à Walker. En seconde période, il a à plusieurs reprises réalisé des centres dangereux dans la surface de City. Il a été remplacé par Correa à la 69e minute . Aligné en pointe, l’Argentin a réalisé un gros pressing sur les défenseurs adverses et avec sa grinta et sa technique il a fait des différences dans les petits espaces. Le buteur a eu du déchet dans le dernier geste, il a cependant adressé une superbe remise de la poitrine dans la surface pour Cunha qui n’a pas pu conclure (86e), avant de louper la balle de match au bout du temps additionnel sa tentative étant repousée par Ederson (102e).

Griezmann (6) : il a beaucoup dézoné sur le côté droit pour remonter le ballon et effectué un gros travail défensif notamment en mettant un bon pressing sur ses adversaires. Le Français a notamment réalisé des bons retours sur les montées de Cancelo. Il aurait pu marquer au retour des vestiaires mais sa belle reprise de volée à l’entrée de surface de City passait à côté du poteau droit d’Ederson (57e). L’international tricolore a aussi fait parler sa qualité de passe pour créer des décalages. Il a été remplacé par Carrasco à la 69e minute . Positionné sur le côté gauche, le nouvel entrant a été très remuant et a fait des différences dans la défense anglaise. Le Belge aurait pu marquer sur un coup franc puissant mais Ederson repoussait sa tentative (98e).

João Félix (6) : souvent esseulé en attaque, il a fait parler sa qualité technique pour se sortir de nombreuses situations délicates. Le Portugais a souvent pris la profondeur et a été très actif dans les duels aériens face aux défenseurs de City pour réaliser des déviations pour ses partenaires. En début de seconde période, il aura pu marquer en reprenant un bon centre au second poteau, mais l'attaquant madrilène a loupé complètement son coup de tête (55e). Il a été remplacé par Matheus Cunha à la 82e minute. Le Brésilien aurait pu marquer sur une belle reprise de volée mais Stone s'est sacrifié pour empêcher le ballon de rentrer (86e).

Manchester City