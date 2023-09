FIFA-The Best : le Real Madrid et l’Espagne crient au scandale !

La suite après cette publicité

Mercredi 6 septembre, la liste des 30 joueurs nommés pour l’obtention du Ballon d’Or 2023 a été dévoilée. Comme d’habitude, il y a eu des heureux et de nombreux déçus. C’est un peu la même chose concernant le trophée FIFA-The Best du meilleur joueur de l’année. Ce jeudi, les noms des douze footballeurs en course pour remporter ce titre ont été dévoilés. On retrouve ainsi Julián Álvarez (Argentine), Marcelo Brozović (Croatie), Kévin De Bruyne (Belgique), İlkay Gündoğan (Allemagne), Erling Haaland (Norvège), Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Espagne), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie), Kylian Mbappé (France), Lionel Messi (Argentine), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Angleterre) et Bernardo Silva (Portugal).

Du beau monde va donc se disputer ce précieux trophée. Forcément, il manque de nombreux joueurs à l’appel. Et certains n’ont pas manqué de le faire remarquer. En Espagne, l’absence des joueurs du Real Madrid pour le titre de meilleur joueur de l’année pose question. L’écurie dirigée par Florentino Pérez est représentée dans une autre catégorie, puisque Thibaut Courtois est en lice pour le trophée de meilleur gardien. Mais personne n’a été sélectionné pour le titre phare. Et ça, la presse ibérique ne compte pas le laisser passer.

Des choix qui interrogent en Espagne

Marca, média pro-Madrid, a écrit : «ce qui est curieux cette année, c’est qu’aucun joueur du Real Madrid n’est nommé pour le trophée The Best masculin.» AS y est allé un peu plus fort. «Rodrigo est le seul candidat espagnol au prix décerné par la FIFA au meilleur joueur de l’année. Haaland est le grand favori pour la victoire finale. L’absence des joueurs du Real Madrid ressort», a d’abord indiqué la publication ibérique avant de se lâcher un peu plus. En effet, AS estime que Vincius Junior (23 ans) aurait mérité d’être parmi les douze joueurs nommés.

«Il est surprenant que Declan Rice, vainqueur de la Conference League avec West Ham, et Kvaratskhelia, qui a réalisé une belle année avec Naples avec le titre de Serie A comme principal succès, figurent parmi les finalistes, et qu’il n’y ait aucun joueur du Real Madrid, comme par exemple Vinicius qui a marqué 23 buts et délivré 21 passes décisives lors de la saison 2022-2023 avec l’équipe blanche.» Il est vrai que le Brésilien a porté les siens la saison dernière, lui qui a pris le pouvoir aux côtés de Karim Benzema. Malgré cela, le joueur, qui a vécu de nombreuses polémiques, n’a pas été récompensé.

L’absence de Vinir Jr ne passe pas trop

Le panel d’experts qui a constitué la liste a estimé que d’autres méritaient un peu plus que Vini Jr, qui n’a remporté aucun titre majeur l’an dernier hormis une Coupe du Roi. Cela n’a pas permis de faire pencher la balance de son côté. AS indique qu’il est le grand oublié de cette liste. De son côté, El Chiringuito a un autre joueur en tête. «Vinicius et Jude Bellingham ne sont pas parmi les nommés pour The Best. Il n’y a aucun joueur du Real Madrid», a indiqué le présentateur de la célèbre émission espagnole Josep Pedrerol.

Malgré son début de saison canon (5 buts, 1 assist), l’Anglais de 20 ans sort d’une bonne saison à Dortmund (14 buts, 6 assists en 42 matchs) sans avoir impressionné non plus tout le monde. Son absence n’est a priori pas scandaleuse. Vini Jr, blessé actuellement et décisif lors de grands matchs, aurait eu plus de raisons d’y figurer. Du côté de la presse catalane, le son de cloche est forcément différent. Sport a mis en avant «la présence blaugrana» avec Xavi, Ter Stegen et Gündogan. Même chose chez Mundo Deportivo qui a tout de même précisé :« il n’y a pas de candidat du Real Madrid (il y a Thibaut Courtois pour le meilleur gardien)». Comme l’année dernière, le cas Vinicius Jr fait jaser.