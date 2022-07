OM : les déclassés d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Un entraîneur a forcément ses têtes. C'était déjà le cas de Jorge Sampaoli l'année dernière, ce sera probablement à nouveau le cas d'Igor Tudor du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, ce n'est pas forcément une question d'entente, parfois de style de joueurs aussi. Mais après quatre rencontres amicales, on commence déjà à voir quels sont les joueurs qui ne devraient pas beaucoup jouer de minutes cette saison.

Le premier cas est intéressant puisqu'il s'agit de Bamba Dieng. Le buteur sénégalais, très aimé des supporters phocéens, n'a pas joué une seule minute sur les deux dernières rencontres. Il n'avait pas non plus débuté en tant que titulaire lors des deux premières. Un déclassement certain qui le fait arriver en cinquième position dans la hiérarchie des attaquants. C'est ce qu'explique Igor Tudor : « en ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football ». Quand on sait en plus que c'est une valeur marchande certaine pour l'OM...

Amavi et Luan Peres n'ont pas joué une seule minute contre le Betis

Autre joueur qui pourrait être vendu : Luan Peres. Le central gaucher, ramené de Santos l'année passée par Sampaoli, n'a pas pris part à la rencontre ce mercredi. Annoncé par nos soins du côté du Fenerbahçe, ça discutait encore tard dans la soirée de mercredi. Isaak Touré a débuté chaque rencontre amicale, on a donc l'impression que le Brésilien ne sera pas un titulaire indiscutable s'il reste.

Jordan Amavi, lui, c'est encore pire. S'il a évolué un petit peu lors des précédents matches, il a quand même vu Sead Kolasinac et Cengiz Ünder lui passer devant. Ce mercredi soir, le Bosnien n'a pas joué puisqu'il a eu une gêne à la cuisse dans la matinée, c'est le Turc qui a débuté. Au milieu de la rencontre, Clauss est passé à gauche avant que Lirola remplace Ünder. Le message est clair.

Certains semblent partir de plus loin comme Pape Gueye, pas forcément titulaire cette saison ou encore un Duje Caleta-Car, en fin de contrat dans un an et poussé vers la sortie. Leonardo Balerdi, lui, devrait jouer les seconds rôles avant d'essayer de s'imposer. Pablo Longoria va aussi avoir du pain sur la planche pour en convaincre certains de quitter le navire.