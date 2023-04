Serie A : la Lazio Rome s’impose dans le choc contre la Juventus

Le titre attendra encore pour le Napoli. Leader incontesté de Serie A, Naples regardait attentivement le choc italien entre la Lazio Rome et la Juventus, pour le compte de la 29e journée du Championnat. Leaders avec 19 points d’avance sur la Lazio, le Napoli espérait un faux pas de son concurrent au titre. Mais le club romain a surpris la Juve, avec un joli but de Milinkovic-Savic (1-0, 39e).

Il fallait alors attendre une réalisation de l’international français Rabiot pour voir la Juve égaliser (1-1, 42e). Mais cela n’a pas été suffisant pour Allegri et ses hommes, puisque Zaccagni signait le but de la victoire pour la Lazio (2-1, 54e). Le club Capitolini revient donc à 16 points de Naples, mais sécurise surtout la deuxième place avant un déplacement chez La Spezia. La Juventus réalise une mauvaise opération et reste à la 7e place avec cette défaite, avant un déplacement à Sassuolo.

