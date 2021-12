FC Barcelone : Xavi fait le point sur les indésirables

Rien ne s'arrange au FC Barcelone. Alors que Xavi avait pris les rênes du club catalan pour limiter la casse, l'ex-milieu de terrain a été freiné par les blessures de plusieurs cadres, à l'image de Pedri, Ansu Fati, Sergio Agüero et plus récemment : Memphis Depay et Jordi Alba. Une liste longue pour le club blaugrana, contraint de revoir ses plans pour le mercato hivernal. Alors que la presse espagnole annonçait le départ de plusieurs indésirables, Xavi a tenu à faire le point en conférence de presse.

«Le marché hivernal est proche. Nous devons bien finir l'année. Mais nous avons besoin de tout le monde. Les blessures ne sont pas une excuse. Nous parlerons des noms étudiés plus tard. Pour le moment, tous mes joueurs sont intransférables», a-t-il expliqué à la veille du déplacement à Osasuna, en Liga, alors que le FC Barcelone attend toujours un dénouement pour Ferran Torres.