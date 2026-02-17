OM : la statistique hallucinante sur les mercatos de l’ère Longoria

Décidément, le calme ne dure jamais à l’Olympique de Marseille. Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia avait posé sa démission de son poste de directeur du football, dimanche dernier… avant de finalement revenir ce mardi. Le propriétaire du club phocéen, Franck McCourt, a décidé de maintenir Benatia à la tête du sportif jusqu’à la fin de la saison et de cantonner Pablo Longoria, président de l’OM, à un rôle plus institutionnel.

Sous la présidence de Longoria depuis fin février 2021, lui qui était arrivé en tant que directeur du football en août 2020, l’OM a régulièrement été un acteur du marché des transferts. Selon Stats Foot, le club olympien a réalisé près de 259 mouvements durant les mercatos sous sa direction, preuve de l’instabilité ambiante au sein de l’actuel 4e de Ligue 1.