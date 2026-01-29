PSG : décision prise pour Kang-In Lee

Depuis des semaines déjà, Kang-In Lee est au cœur des rumeurs mercato du côté de Paris. Peu utilisé par Luis Enrique dans les grands matchs - il n’a par exemple pas été titularisé en Ligue des Champions cette saison - le milieu offensif coréen était convoité par l’Atlético de Madrid, très chaud pour le faire revenir en Liga.

Mais comme l’indique la Cadena SER, les Colchoneros ont abandonné. Et pour cause, le Paris Saint-Germain aurait fermé la porte à un départ de son joueur, qui était pourtant chaud pour faire des valises lors du mois de janvier. Kang-In Lee n’ira donc pas à l’Atlético, ni ailleurs.