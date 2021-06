Pourquoi Sergio Ramos préfère le PSG

La suite après cette publicité

Arrivé en prince, Sergio Ramos a quitté le Real Madrid en roi. Durant seize années, il a honoré le blason madrilène et défendu un club qu'il a dans le coeur et dans la peau. Vingt-deux trophées plus tard, le défenseur espagnol quitte donc la Casa Blanca avec le sentiment du devoir accompli mais avec beaucoup d'émotions. En larmes, il a fait ses adieux aux Merengues ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie organisé en son honneur. Après cela, le joueur de 35 ans a lâché ses vérités sur son départ avant d'évoquer son avenir.

« Au mois de janvier, quand je suis entré sur le marché, il y a eu des appels, mais on n’a jamais pensé partir du Real Madrid. À partir d’aujourd’hui, on va chercher une bonne option pour moi. Séville est l’autre club de mon cœur, mais je ne pense pas à cette option, ni eux d’ailleurs. Et bien entendu c’est impossible de jouer pour le Barça. C’est un grand non. (…) Ce n’est pas le jour pour en parler. Quand il y aura du nouveau, je serai le premier à vous le dire. Je ne sais toujours pas dans quelle équipe je vais aller. C’est quelque chose dont on ne s’est pas occupé ».

SR4 apprécie le PSG

Pourtant, le clan Ramos se serait bien activé en coulisses ces dernier jours, une fois son départ du Real Madrid acté. AS explique ainsi que l'international espagnol a été proposé au PSG ces dernières heures. Les agents de SR4 auraient indiqué aux hautes sphères parisiennes que leur client était intéressé à l'idée de rejoindre la capitale française et de découvrir la Ligue 1 Uber Eats. À cela, il faut ajouter que le natif de Camas voit d'autres points positifs à une venue à Paris. En plus d'une fiscalité plus avantageuse qu'en Espagne et la proximité géographique, la présence de plusieurs connaissances lui plaît.

Outre Keylor Navas et Angel Di Maria qu'il a connus à Madrid, il retrouverait ses compatriotes Pablo Sarabia, Sergio Rico, Ander Herrera ou Juan Bernat. AS ajoute qu'il serait également séduit à l'idée d'évoluer sous les ordres de Mauricio Pochettino, un technicien hispanophone. Il pourrait également continuer à viser haut avec une équipe compétitive peuplée de stars (Mbappé ou encore Neymar) et tenter d'étoffer son impressionnant palmarès. Si le média ibérique précise qu'aucune décision n'a été prise pour le moment par le joueur, également courtisé aussi par Séville et les deux Manchester, SR4 a déjà une petite préférence.