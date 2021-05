Real Madrid : rencontre au sommet pour Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

La vie tient à peu de choses. Ce samedi, le Real Madrid était encore en lice pour le titre de champion d'Espagne. Pour cela, il fallait faire mieux que l'Atlético de Madrid, qui affrontait le Real Valladolid. Finalement, les Colchoneros de Diego Simeone se sont imposés et, par conséquent, ont été sacrés juste devant les Merengues, qui ont aussi fait le boulot devant Villarreal (2-1).

Mais le chantier est énorme pour le big boss du club, Florentino Pérez. Le premier est évidemment le cas de l'entraîneur, Zinedine Zidane. D'aucuns pensent d'ailleurs qu'il ne prolongera pas l'aventure au club au-delà de cette saison. L'Équipe évoque ce lundi que, dans les hautes sphères du club, on n'est pas franchement convaincu que le Français en ait envie.

Zidane devrait partir

On doute aussi de sa capacité à mener la révolution dont le Real Madrid a besoin et, surtout, d'écarter certains éléments (Marcelo ? Isco ?) qui l'ont aidé à remporter onze trophées depuis qu'il est numéro un sur le banc. Même s'il est sous contrat jusqu'en 2022, il n'aurait pas ignoré les attaques de certains dirigeants dans son dos et ne les aurait que très peu goutées.

Habituellement, les dirigeants évoquent dès le printemps, avec l'entraîneur en place, la planification de la tournée d'été et l'intersaison, Zidane n'a eu aucun écho, nous apprend le quotidien. Très prochainement, Zidane rencontrera Pérez et le directeur général José Angel Sanchez et il devrait accoucher de cette réunion un communiqué annonçant la fin de la collaboration entre les deux parties. Bientôt le clap de fin donc.