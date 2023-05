OM : Jonathan Clauss, retour en terrain connu

La suite après cette publicité

Ce samedi, on va assister à un choc. Peut être même à une finale pour la seconde place du championnat puisque l’Olympique de Marseille se déplace à Lens. Un seul petit point sépare les deux formations et la différence de buts est quasiment égale (+1 pour les Artésiens). Une rencontre qui devrait tenir toutes ses promesses puisqu’en plus de cela, 1000 supporters marseillais sont attendus à Bollaert.

Une rencontre qui sera donc particulière, et à plus d’un titre. En effet, Jonathan Clauss (30 ans), qui a explosé dans l’équipe de Franck Haise, va retrouver le stade qu’il a enchanté. L’été dernier, l’OM avait fait main basse sur le piston droit après d’âpres négociations. Par ailleurs, selon L’Équipe, il devrait être revalorisé cet été, sans toucher à la longueur de son contrat (2025).

À lire

OM : l’entraîneur préféré de L1 d’Igor Tudor est…

Clauss est impatient

« Elle va être aussi longue que les autres, mais un peu spéciale forcément. J’ai encore beaucoup d’attaches là-bas, ça va faire bizarre… Mais c’est toujours un plaisir d’y retourner, j’ai hâte d’y être. Cela va être un beau très match, ça va être bien de revenir à Lens avec un gros enjeu sur ce match-là, forcément ça fait plaisir », expliquait le principal intéressé dimanche dernier.

La suite après cette publicité

L’Alsacien, lui, arrive en meilleure forme pour cette rencontre cruciale. Auteur d’une belle première partie de saison, il avait subi un contrecoup, notamment après sa non-sélection pour la Coupe du Monde. Mais il sait tout ce qu’il doit à Franck Haise, et maintenant à l’OM, comme il nous l’avait confié en interview lors du stade d’hiver à Marbella.

Balerdi est optimiste

C’est un constat partagé par son entraîneur Igor Tudor : « je pense qu’il a fait une saison positive, il est parti fort, peut-être trop fort. Il se cherchait, il a trouvé son meilleur niveau, j’espère que ça continuera puisqu’il est très important pour nous ». Leonardo Balerdi, lui, en revanche, reste optimiste sur ce retour dans le Nord.

La suite après cette publicité

« Je crois que Jonathan s’est bien adapté et le groupe est très content je le vois tous les jours. Toujours souriant et prêt à faire des blagues. Il est plus âgé, il a plus d’expérience. Quand on retourne où on a joué, c’est toujours très sympa. J’espère que ça va bien se passer et qu’il va peut-être même marquer », s’est enthousiasmé le défenseur central en conférence de presse ce jeudi. Une rencontre qui vaudra cher, en espérant pour l’OM que Clauss en sera le héros.

Pour ce match Lens - OM, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets. Misez 10€ sur un 1er but d’Alexis Sanchez face à Lens (cotée à 6,20) pour tenter de remporter 62€.