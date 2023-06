Chelsea dégraisse à tout-va !

La suite après cette publicité

610 millions pour un résultat sportif désastreux et la menace grandissante de sanction du fair-play financier. Todd Boehly et Behdad Eghbali, les nouveaux propriétaires de Chelsea, avaient sûrement rêvé meilleurs débuts au vu de l’investissement sur le marché des transferts. Les voilà aujourd’hui contraints de dégraisser le mammouth, à savoir un effectif de plus de 50 joueurs, qui déborde allègrement des vestiaires. Vu le niveau affiché par certains la saison passée, cela ne sera pas un grand déchirement.

Chelsea a déjà commencé le travail, et l’a même récemment accéléré. N’Golo Kanté n’a finalement pas prolongé son contrat avec les Blues et s’est engagé avec Al-Ittihad, Mateo Kovacic est sur le point de filer à Manchester City pour une somme comprise entre 30 et 40 M€, Kai Havertz se rappoche d’Arsenal qui a offert 75 M€, soit quasiment le prix d’achat au Bayer Leverkusen il y a 3 ans, Manchester United continue d’insister pour Mason Mount. Voilà 4 joueurs qui, lorsqu’ils ne sont pas blessés, étaient des titulaires réguliers chez les Blues. Et qui vont ramener quelques deniers.

Les clubs saoudiens sont à l’affût

L’Arabie saoudite va aussi aider dans l’entreprise puisque plusieurs joueurs sont ciblés. Hakim Ziyech est ciblé par Al Nassr, Edouard Mendy par Al Ahly et Kalidou Koulibaly par Al Hilal. Romelu Lukaku est également en discussion avec Al Hilal, mais sa priorité va à un retour à l’Inter Milan. Même le jeune Callum Hudson-Odoi (22 ans) est dans le viseur de deux clubs locaux selon The Athletic. Reste à savoir si l’intérêt des Saoudiens est uniquement sportif. Le même média anglais avait ainsi récemment révélé que le fonds d’investissement saoudien, le PIF, possédait des actifs de plusieurs milliards gérés par Clearlake Capital, dont Todd Boehly est un actionnaire minoritaire…

Entre les clubs anglais qui viennent piocher dans l’abondant effectif et les clubs saoudiens qui se jettent sur les bonnes affaires, il y en a pour tout le monde à Chelsea. Et ce n’est probablement pas fini. Des joueurs comme Cesar Azpilicueta ou Christian Pulisic semblent en fin de parcours chez les Blues, d’autres comme Connor Gallagher, David Datro Fofana, Malang Sarr ou Armando Broja pourraient encore être prêtés. Il faut réduire la voilure, le nombre de joueurs et la masse salariale. Pour aussi faire de la place aux futures recrues. Car dans ce sens-là également, ce n’est pas fini…