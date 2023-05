OM : Koke condamné à six ans de prison !

De l’Olympique de Marseille à la prison, il n’y a eu qu’un pas pu presque pour Sergio Contreras Pardo plus connu sous son surnom Koke. Âgé de 40 ans, celui qui évoluait comme attaquant a terminé sa carrière en 2015 avec l’Aris Salonique lui qui aura joué en Espagne, en France, en Grèce, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, en Allemagne, en Bolivie ou encore en Inde. Entre 2004 et 2006, il aura évolué aussi du côté de l’Olympique de Marseille où il aura disputé 43 matches et inscrit 6 buts. Il y aura remporté la Coupe Intertoto 2005 et aura été finaliste de la Coupe UEFA 2004.

Loin de son début de carrière prometteur Koke a été arrêté en novembre 2019 par la Guardia Civil alors qu’il était en possession de 1000 kilos de Haschich et de gros montants d’argent. Sous les barreaux depuis tout ce temps, il a été inculpé avec 17 autres personnes et a reconnu son implication dans un réseau criminel à grande ampleur. Tous les membres de ce réseau criminel ont été condamnés à six ans de prison comme le rapporte notamment El Desmarque tandis que ceux qui ont été accusés de crimes spécifiques sans faire partie de l’organisation ont été condamnés à deux années de prison. La procureure rendra cela officiel ce mercredi.

