OM : les mots forts d’Habib Beye sur De Zerbi

Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi quittait l’OM d’un commun accord. Le coach italien n’aura pas réussi à mettre en place son projet de jeu à Marseille et a donc quitté le club après un enchaînement de désillusions avec notamment l’élimination en Ligue des champions. Pour le remplacer, la direction phocéenne a misé sur Habib Beye. Et le coach sénégalais s’il a des idées différentes de De Zerbi, n’entend pas faire une révolution à Marseille comme il l’a expliqué en conférence de presse avec OM-OL.

«De Zerbi ? J’ai valorisé ce qui a été fait car j’ai beaucoup de respect pour De Zerbi. On a une approche différente mais il y a des qualités dans cette équipe. Il reste 3 mois, donc je ne suis pas là pour tout renverser ou détruire ce qui a été fait avec l’humilité qu’on doit avoir de continuer à travailler, chercher d’autres aspects dans notre jeu. On a travaillé sur l’intensité tactique et technique. Quand un nouveau coach arrive, les joueurs voient d’autres situations, ça crée de l’émulation. On a voulu que chaque moment de l’entraînement soit une compétition pour qu’on regagne en confiance et en intensité.»