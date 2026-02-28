Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

OM : les mots forts d’Habib Beye sur De Zerbi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Habib Beye @Maxppp

Il y a quelques semaines, Roberto De Zerbi quittait l’OM d’un commun accord. Le coach italien n’aura pas réussi à mettre en place son projet de jeu à Marseille et a donc quitté le club après un enchaînement de désillusions avec notamment l’élimination en Ligue des champions. Pour le remplacer, la direction phocéenne a misé sur Habib Beye. Et le coach sénégalais s’il a des idées différentes de De Zerbi, n’entend pas faire une révolution à Marseille comme il l’a expliqué en conférence de presse avec OM-OL.

La suite après cette publicité

«De Zerbi ? J’ai valorisé ce qui a été fait car j’ai beaucoup de respect pour De Zerbi. On a une approche différente mais il y a des qualités dans cette équipe. Il reste 3 mois, donc je ne suis pas là pour tout renverser ou détruire ce qui a été fait avec l’humilité qu’on doit avoir de continuer à travailler, chercher d’autres aspects dans notre jeu. On a travaillé sur l’intensité tactique et technique. Quand un nouveau coach arrive, les joueurs voient d’autres situations, ça crée de l’émulation. On a voulu que chaque moment de l’entraînement soit une compétition pour qu’on regagne en confiance et en intensité.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier