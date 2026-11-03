Drame en Espagne : que risque Jesus Owono ?

Le foot espagnol est endeuillé. Plus tôt ce mardi, Tenerife, équipe de deuxième division espagnole, a annoncé le décès de Jesus de Miguel, joueur de 30 ans, qui était hospitalisé depuis hier soir. En toute fin du match entre les Canariens et le FC Andorra, le portier andorran Jesus Owono, sorti au niveau du rond central, a emporté l’attaquant sur son passage, avec un gros coup de genou au niveau du visage. Victime d’un arrêt cardiorespiratoire, il avait pu retrouver la respiration grâce à l’intervention rapide du personnel médical, mais il est décédé tôt ce matin.

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Un véritable drame de l’autre côté des Pyrénées. Et forcément, ce sujet fait la une, alors que les plus grands clubs du pays et les joueurs les plus médiatisés ont tenu à rendre hommage au joueur. Un choc terrible, des images qui font froid dans le dos, et un coupable pointé du doigt : Jesus Owono. Bien évidemment, il n’avait aucune intention de faire mal à ce point à son adversaire. Les médias espagnols expliquaient d’ailleurs avant le décès de De Jesus qu’il était vraiment au fond du trou, touché par ce qui était arrivé. La question que beaucoup de monde se pose désormais : que risque-t-il ? Va-t-il être suspendu par la Liga ou par la Fédération ? Peut-il même faire un tour par la case prison ?

Deux types de sanctions possibles : la pénale et la sportive

Pour l’instant, on sait que la police espagnole a déjà ouvert une enquête, visant à mettre en lumière ce qui s’est passé et connaître toutes les circonstances de l’accident. Le joueur sera vraisemblablement entendu par les forces de l’ordre espagnoles. Sur le plan purement sportif, il y a de fortes chances qu’il écope de 4 à 12 rencontres de suspension si on se base sur le règlement de la Fédération Espagnole. Les actions violentes « provoquant des conséquences nocives ou préjudiciables qui puissent être considérées comme graves » sont ainsi sanctionnées de la sorte. On imagine qu’on se rapprochera plus des 12 matchs que des 4… L’article 103 de ce règlement, qui traite des agressions violentes, prévoit des peines allant jusqu’à 15 matchs, mais ne devrait pas être appliqué ici puisque le ballon était en jeu et qu’il s’agit d’un fait de match, aussi malheureux soit-il.

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Si on parle de justice pénale, l’article 142 du code pénal espagnol indique que « celui qui, par une imprudence, provoque la mort d’un autre, sera puni, pour homicide imprudent, d’une peine d’un à quatre ans de prison ». Il pourrait aussi avoir interdiction de pratiquer sa profession de trois à six ans. Blanca Alguacil, avocate interrogée par Marca, indique que « le juge d’instruction devra, en se basant sur les preuves et les circonstances, décider s’il y a des indices suffisants pour confirmer une responsabilité pénale ». Si c’est le cas, Owono sera jugé. La possibilité de le voir en prison est donc bien réelle.