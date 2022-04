OL : Sidney Govou revient sur l’élimination en Ligue Europa face à West Ham

Interviewé par Le Progrès, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais Sidney Govou est revenu sur l’élimination des Gones en Ligue Europa face à West Ham (0-3). Pour le Français de 42 ans, Lyon ne joue pas avec ses moyens et devrait revoir sa tactique. « Certains supporters pensent que les joueurs n’ont pas produit les efforts nécessaires. Au contraire, je pense qu’ils voulaient vraiment gagner. Cela dit, la logique a finalement été respectée puisque le 6e de Premier League a battu le 10e de Ligue 1. Mais l’OL n’a pas joué de manière cohérente pour gagner un match de haut niveau. On devrait accepter que cette formation soit limitée et dotée de joueurs moyens, alors qu’elle a essayé de se comporter comme si elle était une bonne équipe avec un jeu de possession. Sauf qu’aucun joueur ne crée de différence et l’équipe ne provoque rien. Ils jouent comme Barcelone mais sans Iniesta, Xavi et Messi », a expliqué l’ancien Lyonnais.

Govou a également expliqué que pour lui Peter Bosz s’était trompé dans ses choix notamment au milieu du terrain où il n'aurait pas dû faire jouer des joueurs qui revenaient de blessures. « Sur ce point, le coach a eu tort. Il s’est sans doute trompé en alignant au milieu Aouar et Ndombélé d’entrée, alors qu’ils avaient souffert de soucis musculaires lors du match précédent. J’entends que les solutions de rechange manquaient, mais je préfère toujours qu’on fasse jouer des joueurs à 100 % plutôt que des titulaires habituels à 80 %, sauf si ces joueurs s’appellent Messi ou Mbappé. Mais à part Paqueta, Lukeba et Lopes, il n’y a pas dans cette équipe de joueurs qui seraient des titulaires indiscutables dans les équipes du Top 5 de Ligue 1 », a déclaré l’ancien international tricolore.