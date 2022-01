FIFA-The Best 2021 : la réaction de Cristiano Ronaldo

Nommé dans l'équipe type de l'année, Cristiano Ronaldo (36 ans) a également reçu un titre honorifique spécial de la part de la FIFA. Sur son compte Instagram, la star de Manchester United et de la sélection du Portugal n'a pas boudé son plaisir.

«Gagner ce titre spécial de la FIFA est un immense honneur et un grand privilège. Le fait qu'une telle institution me reconnaisse comme le meilleur buteur de l'histoire des compétitions FIFA est, pour moi, mon plus bel accomplissement avec ma sélection bien aimée», a-t-il posté, espérant poursuivre sur sa lancée avec le Portugal lors du prochain Mondial et remerciant tous ses coéquipiers, actuels ou anciens, sous la tunique lusitanienne.