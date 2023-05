Juventus : Massimiliano Allegri évoque les prolongations d’Adrien Rabiot et Angel Di Maria

La suite après cette publicité

Après un exercice 2022-2023 en demi-teinte, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, la Juventus prépare la saison prochaine. La Vieille Dame espère réaliser des bons coups sur le marché des transferts cet été. Elle devra également gérer les départs possibles de son effectif. À commencer par Angel Di Maria et Adrien Rabiot, tous deux en fin de contrat en juin. En conférence de presse ce mardi, Massimiliano Allegri s’est exprimé à ce sujet.

« Je ne sais pas, ce qui se passera la saison prochaine, nous y penserons quand nous aurons terminé. On ne sait pas encore si on va faire la Ligue des champions ou pas, ce qui est le point crucial pour leur avenir. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire et sur les 32 prochains jours. Après, nous évaluerons la situation du mieux que nous pourrons. »

