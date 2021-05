Juventus : Andrea Pirlo réagit à son licenciement

La valse des entraîneurs européens a pris un nouveau tournant aujourd’hui avec l’éviction d’Andrea Pirlo de la Juventus. Arrivé sur le banc de la Vieille Dame en août 2020, le manager transalpin n’aura tenu qu’une seule saison à la tête des Bianconeri. Après 2 trophées remportés (Coupe d’Italie et Supercoupe d’Italie) mais une 4e place en Serie A et une élimination précoce en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Andrea Pirlo a été remercié. Pour autant, le jeune technicien de 42 ans n’éprouve pas de rancoeur et remercie la Juve de lui avoir offert cette opportunité en tant qu’entraîneur principal, poste qu’il officiait pour la première fois de sa carrière. À travers son compte Instagram, il a tenu à revenir sur cette expérience.

« Ma première saison en tant qu'entraîneur est arrivée à son terme. Ce fut une année intense, compliquée mais en tout cas merveilleuse. Quand j'ai été appelé par la Juventus, je n'ai jamais pensé au risque que je courais, même s'il était assez évident. Mon respect pour les couleurs de ce maillot et mon désir de m'engager au plus haut niveau pour le projet qui m'était demandé l'ont emporté. Si je devais revenir en arrière, je referais exactement le même choix, bien que conscient de tous les obstacles rencontrés liés à une période si difficile pour tout le monde, qui m'a empêché de planifier au mieux mes intentions et mon style de jeu, mais au cours de laquelle j'ai tout de même atteint les objectifs qui m'avaient été demandés. Cette aventure, malgré une fin à laquelle je ne m'attendais pas, a rendu encore plus clair ce que j'aimerais que soit mon avenir, qui, je l'espère, sera aussi complet et plein de satisfaction que celui que j'ai vécu en tant que joueur. Il est temps de revenir dans le jeu et de relever de nouveaux défis. Cependant, je tiens à remercier la famille de la Juventus et tous ceux qui ont été là pour moi cette saison. »