Chelsea : le directeur technique quitte déjà le club !

Ça bouge à Chelsea ! En pleine opération dégraissage, les Blues sont occupés depuis le début du mercato à vendre de nombreux joueurs. Parmi eux, N’Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount ou encore Pierre-Emerick Aubameyang vers l’OM. Mais dans la direction aussi, les travaux s’accentuent.

Arrivé en décembre 2022 dans le sud-ouest de Londres en provenance du RB Leipzig, Christopher Vivell va déjà quitter son poste de directeur technique à Chelsea. D’après Nizaar Kinsella de The Evening Standard, celui-ci n’aurait pas eu de rôle clair et précis, là où Joe Shields et Kyle Maucaley (cellule de recrutement) font partie de ceux qui ont une influence significative. D’autant plus que depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Paul Winstanley et Laurence Stewart (directeurs sportifs) ont également pris plus de place dans la hiérarchie. Au final, Christopher Vivell cherchait sa place depuis de longs mois, lui qui était très proche de Graham Potter notamment. Un énième changement au sein des hautes instances des Blues qui démontre encore une fois l’instabilité du club londonien.

