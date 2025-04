PSG : la petite phrase de Désiré Doué sur Kylian Mbappé

Officiellement élu joueur du mois de mars de Ligue 1, Désiré Doué était présent, ce dimanche, dans l’émission Téléfoot. Interrogé sur une possible ressemblance à un certain Kylian Mbappé, le jeune crack de 19 ans a refusé la comparaison…

«On me l’a déjà dit mais moi je suis Désiré Doué et Kylian c’est Kylian. C’est un joueur sensationnel, il a déjà fait beaucoup de choses dans le football. J’essaie de me créer ma propre voie». Le message est clair !