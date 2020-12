Premier League : Manchester United bat les Wolves et prend la deuxième place

Après le multiplex de 19h00 qui a vu notamment la victoire d'Arsenal devant Brighton (1-0) et l'explosion de West Bromwich Albion contre le Leeds de Marcelo Bielsa (0-5), c'était au tour de Manchester United de jouer en Premier League en ce mardi soir. Les Red Devils avaient fort à faire puisqu'ils recevaient l'équipe de Wolverhampton à Old Trafford. Meilleure équipe en seconde période, les Wolves sont quand même moins sereins que l'année passée notamment depuis la blessure de leur attaquant numéro un Raul Jimenez. En face, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, en l'emportant, pouvaient ravir la deuxième place de Premier League, actuellement occupée par l'équipe de Leicester.

Dès les premiers instants, on sentait que les Mancuniens avaient envie de faire un résultat chez eux. Toutefois, les Wolves se montraient dangereux. Il fallait alors un grand De Gea pour s'interposer devant Vitinha (11e) et Ruben Neves (13e). Dix minutes plus tard, sur un coup franc venu de la droite, Romain Saïss trouvait la barre transversale (23e). En face ? Pas grand-chose jusqu'à la demi-heure de jeu et une occasion de Bruno Fernandes, qui butait de près sur un bon Rui Patricio suite à un centre de Mason Greenwood (34e). Juste avant la pause, Romain Saïss encore lui mettait en difficulté De Gea qui restait vigilant (39e). À la pause, malgré la possession de balle, United avait bien du mal à faire le trou.

Rashford au bout du bout

On se demandait alors si les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer allaient enfin battre les Wolves depuis leur retour en première division anglaise (3 nuls, 1 défaite en Premier League). Pour autant, à l'heure de jeu, ce n'était toujours pas le cas et le début de la seconde période n'entraînait pas vraiment vers l'optimisme. C'est pour cette raison, peut-être, qu'OGS décidait de faire rentrer Anthony Martial à la 64e minute en lieu et place de Mason Greenwood. On se retrouvait alors avec un trident Rashford-Cavani-Martial soutenu par Bruno Fernandes.

On pensait que Manchester avait trouvé la faille, mais le but d'Edison Cavani était hors jeu (70e). Dans la foulée, Romain Saiss obligeait David de Gea a une nouvelle parade, mais il était à son tour signalé hors-jeu (72e). Moins de trois minutes plus tard, Bruno Fernandes trouvait magnifiquement Paul Pogba aux trente mètres. Le Français envoyait une grosse frappe, bien captée par Rui Patricio (75e). Le temps filait, mais il ne se passait pas grand-chose et on s'orientait de plus en plus vers un match nul sur un score nul et vierge. Mais finalement, l'arbitre offrait cinq minutes de temps additionnel. Suffisant pour Marcus Rashford, qui s'amusait sur le côté droit et envoyait une frappe déviée par Romain Saiss au fond des filets (1-0, 90e +4). Les Wolves restent 12es, MU passe 2e.