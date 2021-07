Chelsea : coup de blues pour la piste Lukaku

Vainqueur de la dernière Ligue des Champions, Chelsea cherche malgré tout à renforcer son effectif pour tenter de réitérer une telle performance. Après le départ d'Olivier Giroud du côté de l'AC Milan, les dirigeants des Blues aimeraient notamment renforcer le secteur offensif et attirer un numéro 9 de classe mondiale pour épauler un Timo Werner, peu à son aise la saison dernière. Et si les noms d'Erling Haaland et Robert Lewandowski reviennent avec insistance, celui de Romelu Lukaku est également évoqué. Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec l'Inter Milan (30 buts et 10 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues), le Diable Rouge attire forcément les convoitises de Thomas Tuchel.

Pourtant, à en croire les informations du Daily Express, le natif d'Antwerpen ne serait pas enclin à rejoindre le club anglais. Heureux en Italie, l'ancien buteur des Red Devils souhaite poursuivre l'aventure avec son nouvel entraîneur Simone Inzaghi (bien qu'il n'avait pas forcément apprécié le départ d'Antonio Conte). Confrontés à l'épanouissement d'un joueur en pleine confiance, les Londoniens vont donc très certainement devoir activer d'autres pistes pour trouver ce buteur tant attendu.