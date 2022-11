Shakhtar Donetsk : Mykhaylo Mudryk part au clash pour forcer son départ

La suite après cette publicité

C'est l'attraction du moment. Alors que quasiment tous les Brésiliens ont quitté l'Ukraine en raison des tensions géopolitiques liées à l'invasion russe, le Shakhtar Donetsk peut compter sur sa nouvelle pépite locale : Mykhaylo Mudryk. Le jeune attaquant de 21 ans a déjà été annoncé dans toute l'Europe et semble se diriger vers un départ d'ici à la fin de la saison 2022-23. S'il sera l'un des absents notables du Mondial 2022 après l'élimination de l'Ukraine, le talent offensif a profité de la trêve pour faire le point sur son avenir.

Dans une surprenante interview accordée à Vlada Zinchenko (la femme d’Oleksandr, le joueur d’Arsenal), Mudryk a confirmé ses envies de départ. «Le style de jeu de l'équipe jouera un rôle (dans ma décision). C'est très important pour moi. Je ne vais pas dans une équipe (juste pour son histoire)», a-t-il d'abord expliqué. Et le jeune Ukrainien a même été plus loin et a avoué qu'il serait contrarié s'il ne trouvait pas de prochain club dès cet hiver.

Mudryk avoue vouloir partir dès que possible

Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2026, Mudryk semble déjà loin de Donetsk et a déjà une préférence pour son avenir. «D'un point de vue purement théorique, s'il y avait la possibilité d'être un joueur remplaçant pour le Real Madrid ou un titulaire pour Arsenal, je choisirais probablement Arsenal. C'est une question difficile, qui implique beaucoup de facteurs dans ma réponse. Je voudrais d'abord savoir de la part de l'entraîneur principal que même si je ne suis pas un titulaire garanti, j'aurai une chance.»

En effet, l'option Arsenal semble se démarquer pour l'attaquant de 21 ans, qui a été étonné par les fans des Gunners. «Une de mes surprises a été le nombre de fans d'Arsenal qui m'ont suivi. Les fans d'aucun autre club n'ont interagi autant qu'eux. Ils m'ont dit qu'ils m'attendaient, qu'ils me disaient "Viens chez nous."» Il confie d'ailleurs son intérêt pour les Gunners et son envie de jouer sur le même côté que son compatriote au sein de l’équipe londonienne : Oleksandr Zinchenko.

Nice était bien dans la discussion

«Pour l'essentiel, j'ai besoin d'entendre directement du manager ce qu'il envisage de faire de mon rôle dans son équipe (pour influencer une telle décision).» Mais avant ces rumeurs, Mykhaylo Mudryk était déjà pressenti pour quitter l'Ukraine cet été. Et comme nous l'avions révélé, l'OGC Nice était passé au concret pour le recruter, avec une première offre de 20 M€ formulée au Shakhtar Donetsk. Le joueur avait une préférence pour le Bayer Leverkusen, mais le dossier restait très compliqué et ne s'est pas concrétisé.

Une information directement confirmée par le joueur, contrarié que son départ ait été avorté. «J'ai parlé avec deux ou trois entraîneurs (des clubs intéressés), directement, ou par l'intermédiaire d'un traducteur. Il s'agissait de Nice, du Bayer (Leverkusen) et Brentford. Quand ça n'a pas marché, j'étais un peu contrarié, mais comme nous pouvons le voir maintenant, le plan de Dieu est meilleur que mes rêves». Un départ de Mudryk semble donc imminent, mais c'est le Shakhtar qui aura le dernier mot.