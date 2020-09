Le Real Madrid vise les 160 M€ de ventes

65,5 M€. Jusqu'à ce jour, le Real Madrid a vendu pour 65,5 M€ de joueurs. Achraf Hakimi, cédé à l'Inter, a rapporté 40 M€ hors bonus. Oscar Rodriguez est lui parti au Séville FC pour 15 M€ (plus 20% en cas de plus-value à la revente). Les transferts de Javi Sanchez (Valladolid), Dani Gomez (Levante) et Jorge de Frutos (Levante) ont eux rapporté 8 M€ dans les caisses merengues (le Real s'est par ailleurs réservé des intéressements à la revente à hauteur de 50%), tandis que Villarreal a versé 2,5 M€ pour obtenir le prêt du virevoltant Japonais Takefusa Kubo.

L'opération dégraissage souhaitée par Florentino Pérez, obsédé à l'idée de vendre pour combler en partie les pertes liées à la crise du Covid-19, a donc plutôt bien démarré. Mais l'objectif fixé par le patron de la Casa Blanca est encore loin. Selon les informations de ABC, l'homme fort de l'écurie madrilène souhaite atteindre la barre de 160 M€ en ventes de joueurs d'ici le 5 octobre, date de clôture du marché des transferts.

Encore au moins 7 dossiers chauds

Un montant élevé que les champions d'Espagne pensent pouvoir dégager grâce à d'autres opérations imminentes. La star colombienne James Rodriguez, en négociations avancées avec Everton, pourrait rapporter 25 M€. Prêté cette saison à Levante, le buteur Borja Mayoral, courtisé par Getafe et la Lazio, est lui estimé à 15 M€. Pour le jeune latéral gauche Sergio Reguilon, auteur d'une grosse saison en prêt à Séville, ce sont 25 M€ minimum qui seront demandés aux courtisans appuyés que sont Naples et les Andalous. De quoi franchir la barre des 130 M€ de recettes, et ce, en attendant de savoir si le milieu offensif Brahim Diaz, déjà d'accord avec l'AC Milan, sera finalement prêté avec option d'achat ou vendu aux Rossoneri.

Et ce n'est pas fini ! Les pensionnaires du Santiago Bernabeu comptent également vendre l'attaquant Mariano Diaz, passé par l'Olympique Lyonnais, pour 20 M€ (Benfica serait sur les rangs mais l'affaire traîne en longueur) et obtenir une indemnité pour le nouveau prêt du milieu international espagnol Dani Ceballos à Arsenal. Enfin, le jeune milieu offensif Alberto Soro (21 ans), prêté cette saison à Saragosse, pourrait également faire entrer quelques liquidités bienvenues dans les comptes du Real. Le tout sans compter Gareth Bale, parti pour rester malgré l'absence de perspectives sportives. Obtenir 160 M€ d'ici la fin du mercato, le Real peut donc largement y croire. Pérez et ses équipes vont pouvoir souffler.