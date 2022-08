Le Bayern et Séville tombent d'accord pour le transfert de Tanguy Nianzou Kouassi

La suite après cette publicité

En partance du Bayern Munich suite à l'arrivée de Matthijs de Ligt, le jeune français Tanguy Nianzou Kouassi (20 ans) va bien rejoindre l'Espagne comme prévu. Comme l'annonce Sky Sport Germany, le défenseur central va bien rejoindre le Séville FC puisqu'un accord a été signé pour une vente au club andalou.

Ce dernier n'a pas hésité à déboursé 16 millions d'euros dans le dossier alors que 4 millions d'euros de bonus pourraient aussi être atteints. A noter que le Bayern Munich dispose d'une option de rachat et d'un pourcentage à la revente de 20% pour le joueur qui a disputé 28 matches depuis son arrivée en Bavière (1 but et 1 offrande).

❗️X News #Nianzou: Massive deal for Bayern & a talented defender for Sevilla! Bayern will get €16m + €4m possible bonus payments. The sell-on clause is more than 20 %. Bayern has a matching right clause and a buy-back option. Contract signed. It’s all done now. @SkySportDE 🇫🇷🇨🇮