OL : le Borussia Dortmund se place pour Memphis Depay

En Allemagne, le Borussia Dortmund s’est préparé à voir sa pépite anglaise Jadon Sancho (20 ans) voguer vers d’autres cieux. Dans son pays, plus précisément, où Manchester United est annoncé comme le club en pole dans ce dossier, même s’il ne compte pas payer les 120 M€ que réclame le BVB.

Courtisé mais toujours pas parti, Sancho patiente dans la salle d’attente. De leur côté, les Marsupiaux sont tout de même obligés d’anticiper l’éventuel départ de leur atout offensif (17 buts en 32 matches de Bundesliga cette saison). Ainsi, les noms de Jonathan Ikoné (Lille), Jérémie Boga (Sassuolo) et de Nicolás González (Stuttgart) ont été cités.

Le BVB multiplie les pistes

Bild nous apprend toutefois qu’une cible plus prestigieuse existe : Memphis Depay (26 ans). Arrivé dans la capitale des Gaules durant le mercato hivernal 2017 (contre 16 M€), le Batave n’a toujours pas prolongé son bail. Un souci pour les Gones puisqu’il ne reste plus qu’un an de contrat au joueur. Autant que le match de ce soir revêt un intérêt énorme pour les Rhodaniens.

S’ils s’imposent face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue, les hommes de Rudi Garcia joueront une coupe d’Europe la saison prochaine (la Ligue Europa). Mais en cas de défaite, l’OL devra se contenter des compétitions nationales. Ce qui pourrait alors pousser Depay à plier bagage. Car à un an de l’Euro, le Néerlandais voudra se mettre en valeur. Le BVB sera alors prêt à bondir.