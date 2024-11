BL : Sankt-Pauli sort de la zone rouge et enfonce Kiel

C’est un duel de promus auquel ont assisté les spectateurs du Millerntor-Stadion entre Sankt Pauli et Holstein Kiel. Deux équipes qui retrouvent l’élite du football allemand la même saison, et ce, pour le compte de la 12e journée de la Bundesliga. Entre un Sankt Pauli barragiste et un Kiel premier relégable avec trois points de retard sur son adversaire du soir, la victoire était donc déjà importante dans la course au maintien, peu importe l’adversaire. Finalement, la logique de la saison passée a été respectée ce vendredi soir à Hambourg. Le latéral grec Saliakas a débloqué la marque avant la première demi-heure d’une frappe précise à ras de terre à l’extérieur de la surface de réparation (1-0, 25e).

Les Cigognes croyaient remettre les compteurs à zéro avant la pause, mais l’ancien Bavarois Arp a été mis en échec par Nikola Vasilj sur sa ligne (45e). En seconde période, les locaux ont fait le break par l’intermédiaire du Guinéen Morgan Guilavogui, prêté par le RC Lens, qui inscrit son tout premier but en championnat cette saison (2-0, 56e). Passeur décisif sur l’ouverture du score, Johannes Eggestein s’est ensuite mué en buteur à cinq minutes du temps réglementaire pour confirmer la supériorité des siens (3-0, 85e). La réduction du score de Harres dans le temps additionnel du second acte n’a rien changé à l’issue du match (3-1, 90+1e). Sankt Pauli sort provisoirement de la zone rouge avec ce troisième succès de la saison. Kiel, bloqué à l’avant-dernière place du classement, concède sa neuvième défaite en quatre mois de championnat.