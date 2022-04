Manchester United-Chelsea : les compositions officielles

Manchester United reçoit Chelsea ce jeudi soir (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 20h45), un match avancé comptant pour la 37e journée de Premier League. Une confrontation que les Red Devils (6e, 54 pts) ne peuvent pas se permettre de perdre s’ils veulent continuer à croire à une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Mancuniens sont actuellement à six points d’Arsenal, quatrième au classement, contre qui ils se sont inclinés samedi dernier (3-1), après avoir été battus par Liverpool (4-0). Les Blues (3e, 65 pts) quant à eux ne comptent que cinq longueurs d’avance sur les Gunners et ont l’opportunité de conforter un peu plus leur troisième place. Thomas Tuchel et ses hommes restent sur une victoire face à West Ham le week-end dernier (1-0).

Comme l’a annoncé Ralf Rangnick en conférence de presse, Manchester United devra faire sans de nombreux joueurs. Jadon Sancho, Harry Maguire, Paul Pogba, Fred, Edinson Cavani et Luke Shaw sont tous indisponibles pour cette rencontre. L’entraîneur des Red Devils a donc décidé d’aligner Marcus Rashford en attaque aux côtés de Cristiano Ronaldo et Anthony Elanga. Pour le reste, ce sont les mêmes joueurs qui avaient débuté samedi contre Arsenal. Du côté de Chelsea, Reece James fait son retour dans le couloir droit, tout comme Antonio Rüdiger en défense centrale. Buteur le week-end dernier, Christian Pulisic débute sur le banc et laisse sa place à Timo Werner.

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea – Dalot, Varane, Lindelöf, Telles – McTominay, Matic – Elanga, Fernandes, Rashford – Ronaldo

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Silva, Rüdiger – James, Kanté, Jorginho, Alonso – Mount, Werner, Havertz