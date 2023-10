Pays-Bas, Tottenham : Micky van de Ven est en train de tout retourner

8 août 2023 : Tottenham annonce avoir trouvé un accord pour le transfert du jeune Micky van de Ven pour près de 50 M€. Sur les réseaux sociaux, le club londonien s’attire une avalanche de commentaires moqueurs, voire dénigrants. L’appellation «no-name» (équivalent «d’inconnu» en français) revient d’ailleurs très souvent sous la publication officialisant le transfert. Il faut le dire, monsieur tout le monde a probablement autre chose à faire que de regarder Wolfsburg et le multi Bundesliga de 15h30 chaque samedi. Pourtant, ces dernières années, il s’est souvent apparenté à l’acte de naissance de futures stars telles que Jude Bellingham, Erling Haaland, Christopher Nkunku, Jadon Sancho, Florian Wirtz, et bien d’autres. Mais en Angleterre, on est très auto-centrés et on préfère qualifier les autres championnats de Farmer’s League.

Trois mois plus tard, on ose espérer que certains supporters anglais ont appris à tourner sept fois leur langue avant de réagir à la hâte. Car depuis sa signature chez les Spurs, van de Ven fait subir sa loi à ses adversaires, qu’il s’agisse de Marcus Rashford ou de Mohamed Salah. Menton relevé, décomplexé, véloce malgré un gabarit longiligne (1m93), le défenseur de 22 ans est en train de tisser sa toile avec méthode et application en Angleterre. C’est simple, depuis le début de saison, il est le joueur le plus utilisé par l’entraîneur greco-australien, Ange Postecoglou. Avec 810 minutes de jeu dans les jambes, sur 810 possibles, le Néerlandais devance largement Dejan Kulusevski (732). «Micky est exceptionnel. Il a des qualités physiques incroyables, il mûrit et apprend chaque jour. Lorsqu’il est arrivé, je lui ai dit de faire ce qu’il savait faire et que nous croyions en lui. Il montre qu’on ne s’est pas trompé», louait son entraîneur ces derniers jours.

Il était tout proche d’un transfert à l’OM

S’il fait aujourd’hui les belles heures de Tottenham, sensation et leader de Premier League, van de Ven aurait pourtant pu porter le maillot marseillais. Il y a deux ans, alors qu’il évoluait encore à Volendam, en deuxième division batave, le gaucher représenté par le regretté Mino Raiola, était l’une des priorités de Pablo Longoria. Plus tard, il avait donné les raisons précises de ce transfert avorté : «Marseille est aussi un très grand club. J’ai reçu un appel puis j’ai pris l’avion avec mon père. J’ai donc vu Marseille comme une option, mais ils ne se sont pas mis d’accord avec Volendam sur le montant», avait-il déclaré au média VoetbalPrimer. C’est donc finalement sous les ordres de son aîné et compatriote Mark van Bommel qu’il s’est fait les dents à Wolfsburg. Si les interrogations avaient lieu d’exister sur sa facilité à s’adapter à l’exigence de la Premier League cet été, notamment en raison de son jeune âge et de son absence de références sur la scène continentale (0 match de Coupe d’Europe à son actif), van de Ven a brisé le plafond de verre.

Le week-end dernier face à Luton (0-1), c’est lui qui a offert la victoire à Tottenham en inscrivant l’unique but de la rencontre sur un service de l’irrésistible James Maddison. Malgré l’expulsion de Bissouma juste avant la pause, il a maintenu son équipe à flot par plusieurs interventions en pompier pour garder sa cage inviolée une nouvelle fois. Très apprécié chez les supporters qui l’ont adopté comme un gamin du club, van de Ven a d’ailleurs eu le droit à un chant en son honneur après la rencontre : «Whoa big Mickey van de Ven… He’s Tall and fast, van de Ven… You won’t get past van de Ven» (Oh énorme van de Ven, il est grand et rapide, van de Ven, tu ne le passeras pas, van de Ven). S’il n’en a pas encore lancé de son côté, Ronald Koeman n’est pas indifférent au début de saison du joueur. Pour la première fois de sa carrière, van de Ven a été convoqué chez les A en octobre dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Et dès vendredi, il pourrait basculer dans une autre dimension en effectuant ses débuts… contre l’Equipe de France (20h45). Il y a pire comme baptême du feu.