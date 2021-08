PSG : la réaction de Mauricio Pochettino après la victoire face à Strasbourg

Le Paris Saint-Germain s'est fait peur mais l'a emporté face à Strasbourg (4-2) pour sa première de la saison au Parc des Princes. Interrogé à l'issue de la rencontre sur la prestation globale de son équipe, Mauricio Pochettino savourait tout de même ce succès malgré quelques sautes de concentration des joueurs parisiens.

La suite après cette publicité

« On a fait une première mi temps magnifique, l'entame de la 2ème plus compliquée, il y a eu du relâchement et on encaisse le 2ème but sur une situation particulière. Il faut respecter les adversaires et nous ne l'avons pas fait pendant 10 minutes. Je suis ravi tout de même de cette performance. Tout ce qui est arrivé cette semaine au club c'était compliqué de rester concentrés sur le match, je suis sûr qu'on a une très bonne équipe, c'est un énorme challenge à relever en tout cas, » a ainsi commenté l'entraîneur argentin au micro de Canal + Sport. Prochaine étape pour le PSG, vendredi contre Brest (21 heures).