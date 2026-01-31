AC Milan : Christopher Nkunku scelle son avenir

Malgré l’offensive du Milan pour renforcer son secteur offensif avec l’arrivée imminente de Jean-Philippe Mateta, l’avenir de Christopher Nkunku semble désormais scellé. Selon les informations de Sky Sport, l’attaquant français a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait poursuivre l’aventure en Lombardie. Une position claire, alors que les Rossoneri ont déjà enregistré la signature de Niclas Füllkrug et attendent également le retour de blessure de Giménez, densifiant encore la concurrence en attaque.

Courtisé ces dernières semaines, Nkunku sort d’une période plus encourageante après des débuts délicats à Milan. Son regain de forme, combiné à sa volonté affirmée de rester, a convaincu le joueur de fermer la porte à un départ cet hiver. En clair, l’international français entend s’imposer durablement dans le projet milanais, quitte à relever le défi d’un secteur offensif très concurrentiel.