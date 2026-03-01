Alban Juster, nouveau président de l’OM, présent au Vélodrome contre l’OL

L’OM défie en ce moment même l’OL en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre qui intervient 24 heures après l’annonce officielle du départ de Pablo Longoria, à la tête du club phocéen. Le dirigeant espagnol a été remplacé par Alban Juster, présent au sein du club marseillais depuis huit ans et qui exerçait jusque-là Directeur Général Finance & Compliance à l’OM.

Le nouveau patron de l’Olympique de Marseille est d’ailleurs présent dans les tribunes du Stade Vélodrome, aux côtés de Medhi Benatia et de Shéhérazade Semsar de Boisséson, vice-présidente du conseil de surveillance de l’OM et CEO de McCourt Global. Pour le moment, l’OM perd contre son rival lyonnais, dans cet Olympico crucial à la course pour la Ligue des Champions.