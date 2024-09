FC Barcelone : Marc Bernal sera absent un an

Sacré coup dur pour le jeune milieu du FC Barcelone Marc Bernal. Le joueur de 17 ans qui a été victime fin août d’une rupture des ligaments croisés du genou savait qu’il allait devoir attendre un moment avant de retoucher à un ballon et l’attente sera d’ailleurs bien plus longue que prévu. En effet, le club catalan a officialisé une absence d’un an pour son joueur.

«Marc Bernal a été opéré avec succès ce matin pour réparer une lésion du ligament croisé antérieur gauche et du ménisque externe, réalisée par le Dr Joan Carles Monllau à l’hôpital de Barcelone, sous la supervision du staff médical du club. Sa convalescence est estimée à 12 mois», peut-on lire.