Liverpool : Mohamed Salah se considère comme le meilleur joueur de tous les temps

La suite après cette publicité

Avec 12 buts et 4 passes décisives, le début de saison de Mohamed Salah est tonitruant. L'attaquant de Liverpool reste sur un doublé en milieu de semaine face à l'Atlético de Madrid, permettant aux siens d'enregistrer leur 21e match consécutif sans défaite en compétition officielle. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'international égyptien (71 sélections, 43 buts) est non seulement revenu sur son avenir, mais ne cache pas son envie de marquer l'histoire du football.

« C'est toujours l'ambition d'être le meilleur joueur du monde. Je n'ai pas besoin de mentir. C'est quelque chose qui me pousse à travailler très dur et à essayer d'être la meilleure version de moi-même. Dans ma tête, je suis le meilleur joueur tout le temps. J'essaie d'avoir cette confiance dans ma tête. Peu importe si certaines personnes sont d'accord avec vous, d'autres non », a-t-il affirmé au micro de la chaîne anglophone.