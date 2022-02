Thierry Henry a été impressionné par Wayne Rooney

«C'était mon dernier match en tant que jeune homme de 16 ans. Je m'en voulais en pensant que je n'aurais pas marquer à 16 ans. Je me souviens avoir pensé 'Si j'ai une chance, je tire, je tire de n'importe où si j'ai une chance'. Puis je me souviens que Campbell a reculé et que mes yeux se sont ouverts en pensant : "C'est ma chance". Il fallait que ce soit parfait pour que ça rentre.» D'une frappe de 30 mètres à la 90e minute, Wayne Rooney, futur légende du football anglais s'annonçait au monde du football en inscrivant son premier but face aux Gunners de Thierry Henry, mettant ainsi fin à une série d'invincibilité de 30 matchs.

La suite après cette publicité

Wayne Rooney [16 years at that time] scored his first PL goal vs Arsenal. The goal ended Arsenal's 30-match unbeaten run.



Rooney's goal in 2004 confirmed the end of Arsenal's 49-game unbeaten league run.



You can't make this stuff up.



🎥: @premierleague pic.twitter.com/lDpTgMj0T8 — Elijah Kyama (@ElijahKyama) June 16, 2021

Dans des propos rapportés par The Sun, la légende d'Arsenal se remémore ce jour où il a découvert Wayne Rooney pour la première fois : «Nous avions entendu dire qu'il y avait un jeune garçon à Everton qui allait marquer des buts et qui avait le corps d'un homme. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit "Whoa ! Quel âge a-t-il ? 16 ans ?" Vous regardiez son corps et vous pouviez voir la puissance juste en le voyant marcher. Vous saviez qu'il voulait réussir, il voulait détruire tout ce qui était devant lui.» L'Anglais ajoutera 207 autres buts en championnat au cours de sa carrière, se plaçant seulement derrière Alan Shearer au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League.