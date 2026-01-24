Menu Rechercher
OM : le premier but exceptionnel d’Ethan Nwaneri contre Lens

Marseille 3-1 Lens

13 comme l’identité du département des Bouches-du-Rhône, mais surtout comme le nombre de minutes dont aura eu besoin Ethan Nwaneri pour inscrire son premier but sous le maillot de l’OM. Arrivé hier sous la forme d’un prêt de 6 mois en provenance d’Arsenal, le gamin de 18 ans n’a pas perdu de temps pour embraser le Vélodrome.

𝗔 𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗶𝘀 𝗯𝗼𝗿𝗻 🌟

Ethan Nwaneri nous fait une 'Greenwood' pour son premier match... BIENVENUE EN @Ligue1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💥

#OMRCL
Après l’ouverture du score d’Amine Gouiri contre Lens, c’est lui qui est venu enfoncer le clou d’une inspiration géniale. Trouvé par Höjbjerg, il crochetait et déséquilibrait Malang Sarr à l’entrée de la surface avant de loger son ballon d’une finesse caressante dans le but de Risser.

