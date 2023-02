OL - Brest : les compositions officielles

Grande journée pour les passionnés de ballon rond ! Et pour cause, ce mercredi, l’ensemble des équipes de Ligue 1 sont sur le pont dans le cadre de la 21ème journée de championnat. Actuel neuvième au classement et auteur d’une saison particulièrement décevante, l’Olympique Lyonnais (29 pts) affronte Brest au Groupama Stadium dans ce multiplex très attendu. Les hommes de Laurent Blanc, vainqueurs successivement de Chambéry en Coupe de France (0-3) et Ajaccio (0-2) en Ligue 1 lors des deux derniers matches, tenteront de faire la passe de trois et enfin débuter une série puisque le manque de points se fait grandement ressentir. De leur côté, les Brestois (16e, 18pts) voudront confirmer leur large succès acquis face à Angers le week-end dernier (4-0) pour prendre leur distance sur la zone rouge et le premier relégable, Strasbourg (17e, 15pts). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour cette 21ème sortie de la saison, Laurent Blanc ne bouleverse pas ses bonnes habitudes avec la mise en place d’un 4-3-3. La défense est composée de Malo Gusto, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Nicolas Tagliafico. Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Johan Lepenant forment l’entrejeu, tandis que l’attaque sera emmenée par Rayan Cherki, Bradley Barcola et Alexandre Lacazette. Nouvelles recrues rhodaniennes, Iman Sarr est présent dans le groupe mais Jeffinho n’est pas qualifié pour ce match. Du côté des visiteurs, Eric Roy reconduit son 4-3-3 performant face à Angers le week-end dernier avec Steve Mounié en pointe. Ce dernier sera épaulé dans le secteur offensif par Franck Honorat et Jérémy Le Douaron. Pierre Lees-Melou suspendu, Haris Belkebla est placé devant l’arrière-garde et est aligné dans l’entrejeu aux côtés de Mahdi Camara et Hugo Magnetti. Enfin, la défense est composée de Kenny Lala, Jean-Kevin Duverne, Christophe Hérelle et Lilian Brassier.

À lire

Lyon a du mal face à Brest, Lacazette sonne la révolte !

Compositions des équipes :

OL : Lopes - Malo Gusto, Lovren, Diomandé, Tagliafico - Lepenant, Tolisso, Caqueret - Cherki, Lacazette, Barcola

La suite après cette publicité

Brest : Bizot - Lala, Duverne, Hérelle, Brassier - Belkebla, Camara, Magnetti - Honorat, Mounié, Le Douaron