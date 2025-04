Real Madrid : le coup de sang d’Antonio Rüdiger scandalise l’Allemagne !

Rien ne va plus pour Antonio Rüdiger. Loué pour ses qualités exceptionnelles la saison dernière, le natif de Berlin n’est plus que l’ombre de lui-même au cours des derniers mois. En difficulté sur le plan défensif, l’international allemand (79 sélections, 3 buts) symbolise, à ce titre, la baisse de rendement du Real Madrid. Outre ses prestations pour le moins contrastées, l’ancien joueur de Chelsea ou encore de la Roma se distingue également par de (trop) nombreux coups de sang.

Un craquage de plus qui ne passe pas…

Samedi soir, lors de la finale de la Coupe du Roi finalement remportée par le FC Barcelone (3-2), le numéro 22 de la Casa Blanca a d’ailleurs complètement perdu ses nerfs. Diminué et remplacé par Endrick lors de la seconde période des prolongations (110e), le droitier d’1m90 a finalement vu rouge quelques minutes plus tard après un terrible craquage à l’encontre de l’arbitre de ce choc, Ricardo De Burgos Bengoechea (Rüdiger a jeté des glaçons sur l’officiel avant d’être retenu par ses coéquipiers).

«Mon comportement d’hier soir est absolument inexcusable. Je suis sincèrement désolé. Nous avons joué un très bon match dès la deuxième mi-temps. Après 111 minutes, je n’ai plus pu aider mon équipe et, avant le coup de sifflet final, j’ai commis une erreur. Je réitère mes excuses à l’arbitre et à tous ceux que j’ai déçus hier soir», a finalement reconnu l’intéressé sur ses réseaux sociaux. Des excuses qui ne changent cependant rien pour de nombreux supporters et/ou observateurs.

L’Allemagne réclame une énorme sanction !

Choqué par la violence de la scène, l’ancien milieu de terrain international allemand Dietmar Hamann n’a ainsi pas hésité à vivement critiquer celui qui pourrait être suspendu entre 4 et 12 matches d’après les médias espagnols. «Je pense que la DFB (ndlr, la Fédération allemande de football) devrait le suspendre. Je ne l’inviterais pas à disputer la phase finale de la Ligue des nations. Je le laisserais de côté pour les deux matches», préconisait Dietmar Hamann dans l’émission Doppelpass de Sport1. Un avis partagé par de nombreux fans…

Dans cette optique, Bild a sondé ses lecteurs et 78% des plus de 18.000 personnes interrogées sont, eux aussi, favorables à ce que Rüdiger soit banni de la sélection allemande. «Il a perdu la tête, il n’était plus sous contrôle», a de son côté regretté Lothar Matthäus, qui espère une «suspension XXL». Un comportement inexplicable que l’ancien arbitre Fifa Thorsten Kinhöfer a également fustigé. «L’attitude de Rüdiger est une honte. Le sélectionneur doit se demander si un tel homme peut encore représenter notre pays». Sous la menace d’une très grosse sanction avec le Real Madrid, Antonio Rüdiger - qui pourrait se faire opérer du ménisque dans les prochains jours - voit donc également son avenir en sélection remis en cause…